«Врач сказал, что у меня организм 25-летнего». Чилич — о своей форме на «Ролан Гаррос»

Хорватский теннисист Марин Чилич оценил свою физическую форму на «Ролан Гаррос».

В четвёртом круге турнира «Большого шлема» Чилич сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

«На самом деле чувствую себя хорошо. Я проводил полную проверку организма в конце прошлого года, и врач сказал, что у меня организм 25-летнего. Не говорите жене, но я ещё 10 лет могу играть.

Так что да, на корте чувствую себя хорошо, всё отлично. Как уже говорил, я полностью посвятил себя тренировкам, своей рутине. Отношусь к этому очень серьёзно. Редко бывает, что я еду на турнир, к которому не готов на 100%. Стараюсь держать себя в форме», — сказал Чилич на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

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