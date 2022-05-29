Россиянка Мирра Андреева уверенно вышла во второй круг юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг юниорского «Ролан Гаррос». Напомним, в турнире принимают участие спортсмены до 18 лет.

Андреева, являющаяся 14-й сеяной турнира, в матче первого круга разгромно обыграла представительницу Канады Миу Купрес со счётом 6:1, 6:0.

На счету Андреевой одна подача навылет, ни одной двойной ошибки и пять брейков при 11 брейк-пойнтах. Купрес не выполнила ни одного эйса, допустила одну ошибку на подаче и не имела брейк-пойнтов.

Напомним, чемпионкой юниорского «Ролан Гаррос» в 2021 году стала чешская теннисистка Линда Носкова. В финале прошлого года она обыграла россиянку Эрику Андрееву (7:6 (7:3), 6:3).

Носкова принимала участие в основной стадии взрослого «Ролан Гаррос» в этом году, но вылетела в первом круге, уступив Эмме Радукану (7:5, 5:7, 1:6).

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022