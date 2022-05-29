Тьерри Анри присутствует на матче Лейлы Фернандес и Аманды Анисимовой на «Ролан Гаррос»
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри посетил матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» между канадкой Лейлой Фернандес и представительницей США Амандой Анисимовой.
Анри, пришедший на матч в костюме и солнцезащитных очках, попал в объектив телекамеры в середине третьего сета.
Напомним, ранее сегодня, 29 мая, итальянская теннисистка Мартина Тревизан стала первой четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос».
В четвёртом круге соревнований итальянка в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 7:6 (12:10), 7:5.
Победительница матча Лейла Фернандес — Аманда Анисимова встретится в четвертьфинале «Ролан Гаррос» именно с Тревизан.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022
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