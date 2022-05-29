Экс-жена Беккера: сын спросил, что Борис ест в тюрьме. Мне плевать, точно не окуня на пару

Лилли Беккер, бывшая супруга шестикратного чемпиона «Шлемов» немца Бориса Беккера, рассказала, как сообщила новость о тюремном сроке отца их общему сыну – 12-летнему Амадею.

«Наконец-то он поймёт, что его поступки имеют последствия.

Я хотела сказать сыну: «Твой папа в тюрьме, он облажался». Но нельзя говорить такое ребёнку. Точно не тогда, когда ты мать-львица, чья единственная задача в этом мире – защищать своего ребёнка. Мы пошли в его комнату, там он чувствует себя в безопасности. Я никогда не забуду, как смотрела в его голубые глаза. Синие, как у Бориса. Он не мог этого понять, только моргал. Амадей сказал: «Но я только что его видел!»

Сын спросил, чем Борис питается в тюрьме. Мне на самом деле плевать, что он ест. Не приготовленного на пару морского окуня из его любимого ресторана, не так ли? Но я должна быть хорошим примером Амадею. Я должна разобраться в том дерьме, которое оставил после себя Борис. С хаосом всегда приходится иметь дело женщинам», — приводит слова Лилли Blick.