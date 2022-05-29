«Лиза, это не Алексей Владимирович, это Новак». Дочь Весниной забавно болеет за Джоковича
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина опубликовала забавное видео со своей дочерью Елизаветой.
Лиза вместе с мамой смотрит текущий матч 1/8 финала «Ролан Гаррос», где встречаются первая ракетка мира серб Новак Джокович и аргентинец Диего Шварцман (15). В данный момент серб ведёт со счётом 6:1, 6:3.
Елена: А кто там сейчас играет?
Лиза: Джокович (громко).
Елена: А как его зовут?
Лиза: Алексей Владимирович.
Елена: Алексей Владимирович (смеётся). Лиза, это другой Алексей Владимирович. Его зовут Новак.
Лиза: Новак.
Елена: Ты за него болеешь?
Лиза: Да.
«Лиза решила, что у Джоковича другое имя… Вот просто так назвала Алексеем Владимировичем», — прокомментировала Веснина.
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