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«Лиза, это не Алексей Владимирович, это Новак». Дочь Весниной забавно болеет за Джоковича

«Лиза, это не Алексей Владимирович, это Новак». Дочь Весниной забавно болеет за Джоковича
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина опубликовала забавное видео со своей дочерью Елизаветой.

Лиза вместе с мамой смотрит текущий матч 1/8 финала «Ролан Гаррос», где встречаются первая ракетка мира серб Новак Джокович и аргентинец Диего Шварцман (15). В данный момент серб ведёт со счётом 6:1, 6:3.

Елена: А кто там сейчас играет?
Лиза: Джокович (громко).
Елена: А как его зовут?
Лиза: Алексей Владимирович.
Елена: Алексей Владимирович (смеётся). Лиза, это другой Алексей Владимирович. Его зовут Новак.
Лиза: Новак.
Елена: Ты за него болеешь?
Лиза: Да.

«Лиза решила, что у Джоковича другое имя… Вот просто так назвала Алексеем Владимировичем», — прокомментировала Веснина.

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