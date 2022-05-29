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Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», разгромив Диего Шварцмана

Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», разгромив Диего Шварцмана
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович уверенно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.

В матче четвёртого круга Джокович (1) разгромил представителя Аргентины Диего Шварцмана (15) со счётом 6:1, 6:3, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 17 минут. Джокович три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Шварцмана — один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Отметим, что по ходу турнира Джокович не отдал соперникам ни сета.

За место в полуфинале Джокович сразится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 5) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является именно Джокович.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
29 мая 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
1 		3 3    
             
Диего Шварцман
16
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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