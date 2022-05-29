Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», разгромив Диего Шварцмана

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович уверенно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.
В матче четвёртого круга Джокович (1) разгромил представителя Аргентины Диего Шварцмана (15) со счётом 6:1, 6:3, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 17 минут. Джокович три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Шварцмана — один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
Отметим, что по ходу турнира Джокович не отдал соперникам ни сета.
За место в полуфинале Джокович сразится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 5) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является именно Джокович.
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