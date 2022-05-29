18-летняя Кори Гауфф уверенно вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2022

18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.
В матче четвёртого круга Гауфф (18) крупно обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс (31) со счётом 6:4, 6:0. Встреча продлилась 1 час 26 минут. Гауфф ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Мертенс — один эйс, ни одной двойной ошибки и два использованных брейк-пойнта из четырёх.
Следующей соперницей Кори станет победительница матча Слоан Стивенс (США) – Хиль Белен Тайхман (Швейцария, 23).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.
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