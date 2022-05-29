Симона Халеп уволила 67-летнего менеджера, с которой работала с 2008 года

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, румынка Симона Халеп прекратила совместную работу со своим менеджером Вирджинией Рузичи. 67-летняя румынка работала со спортсменкой с 2008 года.
Халеп подписала контракт с менеджерским агентством We Sport Agency. Теперь делами теннисистки будет заниматься Нина Веннерстрем.
Напомним, в начале апреля Халеп начала сотрудничать с известным тренером Патриком Муратоглу, наставником 23-кратной чемпионки ТБШ в женском одиночном разряде Серены Уильямс. Муратоглу рассказал, что после беседы с Уильямс согласился стать тренером Халеп на постоянной основе.
30-летняя Халеп выиграла «Ролан Гаррос» 2018 года и Уимблдон 2019 года. Высшее достижение румынки на Australian Open — выход в финал в 2018 году, а на US Open — выход в полуфинал в 2015 году.
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