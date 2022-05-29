Россиянка Шнайдер вышла в 1/16 финала юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/16 финала юниорского Открытого чемпионата Франции. В матче 1/32 финала она обыграла Люсию Чирич Багарич из Хорватии. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Следующая соперница Шнайдер пока неизвестна. Потенциальные соперницы россиянки ещё не начали путь на турнире.



Перед «Ролан Гаррос» Шнайдер взяла три турнира ITF подряд. В последнее время она громит всех на юниорском уровне.



Результаты последних месяцев не назвать вспышкой — в 2021-м юниорка уже брала парный Уимблдон с белоруской Кристиной Дмитрук, а в феврале 2022-го, за день до эпичного финала Даниила Медведева и Рафаэля Надаля на арене Рода Лэйвера, оформила титул Australian Open в дуэте с американкой Клерви Нгуну.



«Ролан Гаррос». Юниорки. 1/32 финала

Диана Шнайдер (Россия) — Люсия Чирич Багарич (Хорватия) — 6:1, 6:4.