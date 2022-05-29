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Хачанов — Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» начнётся в 21:45 мск

Хачанов — Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 29 мая, в Париже (Франция) состоится матч четвёртого круга «Ролан Гаррос», в котором сыграют россиянин Карен Хачанов и испанец Карлос Алькарас. Хачанов является 25-й ракеткой мира, а Алькарас занимает шестое место в рейтинге ATP.

Встреча соперников начнётся около 21:45 мск.

Ранее Карен Хачанов и Карлос Алькарас ещё никогда не встречались друг с другом. В четвёртом круге россиянин обыграл британца Кэмерона Норри, а испанец — американца Себастьяна Корду.

Победитель этого матча сыграет с победителем встречи Александр Зверев (Германия) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Карен Хачанов — Карлос Алькарас на «Ролан Гаррос»

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