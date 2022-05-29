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Джокович в 13-й раз подряд доходит до 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Джокович в 13-й раз подряд доходит до 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Сербский теннисист Новак Джокович в очередной раз вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Первая ракетка мира Джокович в матче третьего круга разгромил аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:1, 6:3, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 17 минут. Джокович три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Шварцмана — один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Сербский теннисист уже в 13-й раз подряд дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Он неизменно выходит в эту стадию турнира с 2010 года.

За место в полуфинале Джокович сразится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 5) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9).

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