Джокович в 13-й раз подряд доходит до 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович в очередной раз вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Первая ракетка мира Джокович в матче третьего круга разгромил аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:1, 6:3, 6:3.



Встреча продлилась 2 часа 17 минут. Джокович три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Шварцмана — один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.



Сербский теннисист уже в 13-й раз подряд дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Он неизменно выходит в эту стадию турнира с 2010 года.



За место в полуфинале Джокович сразится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 5) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9).

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