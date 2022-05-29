Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Комментарии

Представляющий Германию теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» третий сеяный Зверев нанёс поражение испанцу Бернабе Сапата-Миральесу, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:6 (13:11), 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

Зверев пять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал восемь из девяти брейк-пойнтов. Сапата-Миральес выполнил один эйс, трижды ошибся на подаче и использовал шесть брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Зверев сыграет с победителем матча между 21-й ракеткой соревнований россиянином Кареном Хачановым и шестым сеяным Карлосом Алькарасом, представляющим Испанию.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
29 мая 2022, воскресенье. 17:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 13 		7 6    
6 11 		5 3    
             
Бернабе Сапата-Миральес
131
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022