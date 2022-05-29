Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Представляющий Германию теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» третий сеяный Зверев нанёс поражение испанцу Бернабе Сапата-Миральесу, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:6 (13:11), 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.
Зверев пять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал восемь из девяти брейк-пойнтов. Сапата-Миральес выполнил один эйс, трижды ошибся на подаче и использовал шесть брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Зверев сыграет с победителем матча между 21-й ракеткой соревнований россиянином Кареном Хачановым и шестым сеяным Карлосом Алькарасом, представляющим Испанию.
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