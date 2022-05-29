Надаль и Джокович встретятся в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль. Оба титулованных спортсмена одержали победы в матчах четвёртого круга турнира.
Надаль в пятисетовом поединке дожал канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.
В свою очередь, Джокович уверенно обыграл аргентинца Диего Шварцмана. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:3, 6:3.
Сербский теннисист уже в 13-й раз подряд дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Он неизменно выходит в эту стадию турнира с 2010 года.
Джокович — действующий победитель «Ролан Гаррос». В прошлом году он в финале обыграл грека Стефаноса Циципаса. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000.
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