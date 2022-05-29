Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль и Джокович встретятся в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Надаль и Джокович встретятся в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Комментарии

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль. Оба титулованных спортсмена одержали победы в матчах четвёртого круга турнира.

Надаль в пятисетовом поединке дожал канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

В свою очередь, Джокович уверенно обыграл аргентинца Диего Шварцмана. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:3, 6:3.

Сербский теннисист уже в 13-й раз подряд дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Он неизменно выходит в эту стадию турнира с 2010 года.

Джокович — действующий победитель «Ролан Гаррос». В прошлом году он в финале обыграл грека Стефаноса Циципаса. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000.

Новость по теме
Бакаев — о «Спартаке»: давление — цена, которую ты отдаёшь, чтобы играть в великом клубе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022