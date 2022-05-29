Стивенс обыграла Тайхман и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Американская теннисистка Слоан Стивенс стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции она уверенно обыграла Хиль Белен Тайхман из Швейцарии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.
Стивенс потребовалось чуть более часа, чтобы довести матч до победы. Американка, занимающая 64-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Тайхман, являющаяся 24-й ракеткой мира, не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного.
Следующей соперницей Стивенс станет соотечественница Кори Гауфф.
Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции составляет € 43,6 млн.
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