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Стивенс обыграла Тайхман и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Стивенс обыграла Тайхман и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Американская теннисистка Слоан Стивенс стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции она уверенно обыграла Хиль Белен Тайхман из Швейцарии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Стивенс потребовалось чуть более часа, чтобы довести матч до победы. Американка, занимающая 64-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Тайхман, являющаяся 24-й ракеткой мира, не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного.

Следующей соперницей Стивенс станет соотечественница Кори Гауфф.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции составляет € 43,6 млн.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
29 мая 2022, воскресенье. 20:25 МСК
Хиль Белен Тайхман
24
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0  
6 		6  
         
Слоан Стивенс
64
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Комментарии
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