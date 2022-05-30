Джокович и Надаль проведут друг с другом 59-й матч

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» встретятся серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль. Этот матч станет для них 59-м.



В настоящее время Джокович лидирует со счётом 30-28. Но большинство побед серб одержал на харде (20-7). На грунте серьёзное преимущество у Надаля (19-8). На траве у них ничья (2-2).



Надаль в пятисетовом поединке в матче четвёртого круга дожал канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.



В свою очередь, Джокович уверенно обыграл аргентинца Диего Шварцмана. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:3, 6:3.



Сербский теннисист уже в 13-й раз подряд дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Он неизменно выходит в эту стадию турнира уже с 2010 года.