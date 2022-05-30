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Надаль — о матче с Джоковичем: две недели назад я даже не был уверен, что смогу сыграть

Надаль — о матче с Джоковичем: две недели назад я даже не был уверен, что смогу сыграть
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от четвертьфинала «Ролан Гаррос». Путёвку в полуфинал он оспорит с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Я не могу точно сказать, что будет, ведь у меня не было возможностей в последнее время проверить себя в матчах с Новаком. В последний раз мы с ним сыграли здесь ещё в прошлом году.

У меня не было подобных матчей в последние три месяца. Поэтому меня ждёт серьёзное испытание. Я прекрасно понимаю свою ситуацию, принимаю её. Я буду бороться. Не могу ни на что жаловаться, уже вышел в четвертьфинал турнира. Две с половиной недели назад я не был уверен, что вообще смогу тут сыграть. Так что я просто наслаждаюсь тем, что буду играть», — сказал Надаль на пресс-конференции.

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