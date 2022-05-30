Надаль опасается, что матч с Джоковичем может стать последним

Испанский теннисист Рафаэль Надаль опасается, что матч с сербом Новаком Джоковичем может стать последним для испанца в профессиональной карьере.
«Я в четвертьфинале и просто наслаждаюсь тем, что снова играю здесь. Ситуация сейчас такова, что я не знаю, станет ли следующий матч моим последним в карьере. Я снова прошёл через проблемы с ногой. Не знаю, что будет с моей карьерой в ближайшем будущем, поэтому просто стараюсь получать удовольствие и выкладываться по максимуму», — приводит слова Надаля Yahoo! Sport.
Надаль в пятисетовом матче четвёртого круга дожал канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.
В свою очередь, Джокович уверенно обыграл аргентинца Диего Шварцмана. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:3, 6:3.
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