Зверев: Алькарас — суперзвезда, но про других игроков забыли
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Немецкий теннисист Александр Зверев высказался об испанце Карлосе Алькарасе.
«Конечно, он новая суперзвезда и за ним интересно наблюдать. Но у меня такое чувство, что про других игроков забыли. И я вовсе не о себе, а об остальных», — приводит слова Зверева Kicker.
Зверев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» третий сеяный Зверев нанёс поражение испанцу Бернабе Сапате-Миральесу, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:6 (13:11), 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.
Зверев пять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал восемь из девяти брейк-пойнтов. Сапата-Миральес выполнил один эйс, трижды ошибся на подаче и использовал шесть брейк-пойнтов.
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