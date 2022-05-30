Зверев: Алькарас — суперзвезда, но про других игроков забыли

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался об испанце Карлосе Алькарасе.



«Конечно, он новая суперзвезда и за ним интересно наблюдать. Но у меня такое чувство, что про других игроков забыли. И я вовсе не о себе, а об остальных», — приводит слова Зверева Kicker.



Зверев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» третий сеяный Зверев нанёс поражение испанцу Бернабе Сапате-Миральесу, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:6 (13:11), 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.



Зверев пять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал восемь из девяти брейк-пойнтов. Сапата-Миральес выполнил один эйс, трижды ошибся на подаче и использовал шесть брейк-пойнтов.