Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас опубликовал пост после победы над Кареном Хачановым на «Ролан Гаррос»

Карлос Алькарас опубликовал пост после победы над Кареном Хачановым на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Шестая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост в своих социальных сетях, после того как обыграл россиянина Карена Хачанова в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции. Алькарас победил Хачанова, занимающего 25-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:1, 6:4, 6:4.

«Да! Следующая остановка — четвертьфинал. Вперёд! Спасибо за поддержку. Всем спасибо! Продолжаем», — написал Карлос.

Соперником Алькараса в четвертьфинале «Ролан Гаррос» станет третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, который в своём матче 1/8 финала обыграл 131-ю ракетку мира, представителя Испании Бернабе Сапату-Миральеса со счётом 7:6 (13:11), 7:5, 6:3.

Турнирная сетка
Хачанов не взял у Алькараса ни сета. Испанский вундеркинд поборется в Париже за полуфинал Хачанов не взял у Алькараса ни сета. Испанский вундеркинд поборется в Париже за полуфинал

Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022