Карлос Алькарас опубликовал пост после победы над Кареном Хачановым на «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост в своих социальных сетях, после того как обыграл россиянина Карена Хачанова в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции. Алькарас победил Хачанова, занимающего 25-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:1, 6:4, 6:4.

«Да! Следующая остановка — четвертьфинал. Вперёд! Спасибо за поддержку. Всем спасибо! Продолжаем», — написал Карлос.

Соперником Алькараса в четвертьфинале «Ролан Гаррос» станет третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, который в своём матче 1/8 финала обыграл 131-ю ракетку мира, представителя Испании Бернабе Сапату-Миральеса со счётом 7:6 (13:11), 7:5, 6:3.

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