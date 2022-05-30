Джокович высказался о предстоящем четвертьфинале «Ролан Гаррос». Новак сыграет с Надалем

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что думает о своих шансах в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Соперником Джоковича станет 21-кратный победитель ТБШ, бывший лидер рейтинга ATP, испанец Рафаэль Надаль, который в четвёртом круге обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Когда Джокович давал комментарий, ещё не было известно, кто станет его соперником.

«Я готов к этому. Готов к ним обоим. Мне нравится то, как я себя чувствую, как бью по мячу. Я сосредоточусь на том, что мне нужно. Мне нравятся мои шансы против них обоих», — приводит слова Новака Джоковича пресс-служба ATP.

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