Джокович высказался о предстоящем четвертьфинале «Ролан Гаррос». Новак сыграет с Надалем
Поделиться
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что думает о своих шансах в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Соперником Джоковича станет 21-кратный победитель ТБШ, бывший лидер рейтинга ATP, испанец Рафаэль Надаль, который в четвёртом круге обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Когда Джокович давал комментарий, ещё не было известно, кто станет его соперником.
«Я готов к этому. Готов к ним обоим. Мне нравится то, как я себя чувствую, как бью по мячу. Я сосредоточусь на том, что мне нужно. Мне нравятся мои шансы против них обоих», — приводит слова Новака Джоковича пресс-служба ATP.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
Комментарии
- 30 мая 2022
-
08:28
-
08:13
-
08:08
-
07:53
-
07:45
-
07:34
-
06:40
-
00:52
-
00:34
-
00:28
- 29 мая 2022
-
23:08
-
22:22
-
21:44
-
20:08
-
19:26
-
17:45
-
17:21
-
16:55
-
16:52
-
16:46
-
16:18
-
16:06
-
15:37
-
15:05
-
15:00
-
14:58
-
14:53
-
14:07
-
13:46
-
13:38
-
13:00
-
12:54
-
12:27
-
12:26
-
11:55
Партнерский контент