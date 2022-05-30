Карен Хачанов одной фразой отреагировал на победу «Реала» над «Ливерпулем» в финале ЛЧ
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25-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новую запись в своих соцсетях, после того как испанский футбольный клуб «Реал» победил английский «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов.
«Да здравствует Мадрид», — написал Хачанов.
Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречался с «Реалом». Игра, прошедшая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция), завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. «Реал» уже в шестой раз выиграл этот турнир в XXI веке. До этого испанцы побеждали в этом турнире в сезонах-2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018.
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