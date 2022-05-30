Рафаэль Надаль выложил пост после тяжёлой победы над Оже-Альяссимом и выхода в 1/4 «РГ»
Поделиться
21-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль опубликовал новый пост в своих соцсетях, после того как обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. Надаль победил Оже-Альяссима со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Продолжительность матча составила 4 часа 23 минуты.
«Отличный матч с классным игроком. Рад выйти во вторую неделю «Ролан Гаррос»! Вперёд», — написал Надаль.
Следующим соперником Надаля станет первая ракетка мира серб Новак Джокович. Он является действующим победителем Открытого чемпионата Франции.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
Комментарии
- 30 мая 2022
-
08:28
-
08:13
-
08:08
-
07:53
-
07:45
-
07:34
-
06:40
-
00:52
-
00:34
-
00:28
- 29 мая 2022
-
23:08
-
22:22
-
21:44
-
20:08
-
19:26
-
17:45
-
17:21
-
16:55
-
16:52
-
16:46
-
16:18
-
16:06
-
15:37
-
15:05
-
15:00
-
14:58
-
14:53
-
14:07
-
13:46
-
13:38
-
13:00
-
12:54
-
12:27
-
12:26
-
11:55
Партнерский контент