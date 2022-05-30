Рафаэль Надаль выложил пост после тяжёлой победы над Оже-Альяссимом и выхода в 1/4 «РГ»

21-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль опубликовал новый пост в своих соцсетях, после того как обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. Надаль победил Оже-Альяссима со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Продолжительность матча составила 4 часа 23 минуты.

«Отличный матч с классным игроком. Рад выйти во вторую неделю «Ролан Гаррос»! Вперёд», — написал Надаль.

Следующим соперником Надаля станет первая ракетка мира серб Новак Джокович. Он является действующим победителем Открытого чемпионата Франции.

Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»: