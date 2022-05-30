Джокович сравнил себя, Федерера и Надаля с музыкальными инструментами
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал, с какими музыкальными инструментами ассоциирует себя, другого 20-кратного победителя ТБШ Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, у которого на один титул на мэйджоре больше.
«Роджер — это скрипка, каждый выбрал бы её. Для Надаля я бы выбрал что-нибудь энергичное, электрогитару или барабан. А для себя… Какой-то ансамбль, сочетание всего понемногу. Значит, оркестр. Или саксофон, который адаптируется к любому типу музыки», — приводит слова Новака Джоковича Sportklub.rs.
Напомним, Новак Джокович и Рафаэль Надаль встретятся в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
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