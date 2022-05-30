Новак Джокович объяснил, почему его первая ракетка была розовой

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович ответил на вопрос, почему его первая ракетка была розового цвета.
«Вы поставили меня в тупик. В тот момент мне хотелось любую ракетку, лишь бы это была ракетка. А когда отец купил мне ракетку, когда мне было четыре или пять лет, — какого бы цвета она ни была, она весь день была у меня в руках», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.
Напомним, Новак Джокович и Рафаэль Надаль встретятся в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Джокович уже в 13-й раз подряд дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Он неизменно выходит в эту стадию турнира с 2010 года.
Джокович — действующий победитель «Ролан Гаррос». В прошлом году он в финале обыграл грека Стефаноса Циципаса. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
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