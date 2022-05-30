Видеообзор поражения Карена Хачанова от Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос»

Пресс-служба «Ролан Гаррос» выложила видео лучших моментов матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, в котором российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Хачанов потерпел поражение со счётом 1:6, 4:6, 4:6.

Посмотреть видео можно в YouTube-канале «Ролан Гаррос».

Соперником Алькараса в четвертьфинале «Ролан Гаррос» станет третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, который в своём матче 1/8 финала обыграл 131-ю ракетку мира, представителя Испании Бернабе Сапату-Миральеса со счётом 7:6 (13:11), 7:5, 6:3.

Ранее Карлос Алькарас опубликовал пост в своих социальных сетях после победы над Кареном Хачановым на Открытом чемпионате Франции.

Новость по теме Карлос Алькарас опубликовал пост после победы над Кареном Хачановым на «Ролан Гаррос»

Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»: