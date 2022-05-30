Карлос Алькарас прокомментировал победу над Кареном Хачановым на «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о своей победе над россиянином Кареном Хачановым в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. Алькарас победил Хачанова со счётом 6:1, 6:4, 6:4 и вышел в четвертьфинал турнира.

«Это был отличный матч. Мне нужно было оставаться сосредоточенным с самого начала и до конца. Я начал агрессивно, доминировал в матче и пытался сохранить свой уровень на протяжении всей встречи.

Частые выходы к сетке? Я игрок, которому нравятся укороченные удары и выходы к сетке. Я играю агрессивно, поэтому стараюсь выходить к сетке столько раз, сколько могу», — приводит слова Алькараса Eurosport.

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