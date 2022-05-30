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Карлос Алькарас: мне нравится повышенное внимание, использую это в качестве мотивации

Карлос Алькарас: мне нравится повышенное внимание, использую это в качестве мотивации
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Испанский теннисист Карлос Алькарас, комментируя выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос», заявил, что ему нравится повышенное внимание. По словам 19-летнего игрока, он не ощущает дополнительного давления.

«Мне нравится, что меня часто обсуждают, что меня знают. Да, это дополнительное давление, но я использую его как мотивацию. Мне нравится выступать на крупнейших стадионах перед заполненными трибунами», — цитирует Алькараса Eurosport.

Алькарас в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:1, 6:4, 6:4. За путёвку в полуфинал соревнований Алькарас поборется с немцем Александром Зверевым.

Действующим победителем турнира является сербский теннисист Новак Джокович.

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