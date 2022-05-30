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Касаткина разгромила Джорджи и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Касаткина разгромила Джорджи и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». 20-я ракетка мира Касаткина в матче четвёртого круга обыграла итальянку Камилу Джорджи, занимающую 30-е место в рейтинге WTA.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Касаткина дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Касаткина — Джорджи.

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» Касаткина сыграет с победительницей матча Мэдисон Кис (США) — Вероника Кудерметова (Россия).

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
30 мая 2022, понедельник. 12:05 МСК
Дарья Касаткина
20
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Камила Джорджи
30
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
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