Шамиль Тарпищев объяснил, за счёт чего Дарья Касаткина обыграла Джорджи и вышла в 1/4 «РГ»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российской теннисистки Дарьи Касаткиной в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. Касаткина победила итальянку Камилу Джорджи со счётом 6:2, 6:2 и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

«Корт, кажется, достаточно удобный для Касаткиной, плюс она весь турнир играет умно. Соперница сегодня давала возможность Дарье применять голову, а голова у неё на месте. За счёт интеллекта она играет — и делает это во Франции удачно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» Касаткина сыграет с победительницей матча Мэдисон Кис (США) — Вероника Кудерметова (Россия).

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