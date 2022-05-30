Вероника Кудерметова победила финалистку US Open и вышла на Касаткину в 1/4 «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, в котором её соперницей была финалистка US Open 2017 года Мэдисон Кис. Кудерметова, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, обыграла Кис (22) со счётом 1:6, 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Кудерметова трижды подала навылет и допустила три двойные ошибки. Россиянка использовала пять брейк-пойнтов из восьми (процент реализации составил 63%). У Кис один эйс и две двойные ошибки. Она реализовала три брейк-пойнта из четырёх (75%).

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Кудерметова сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной, которая ранее разгромила итальянку Камилу Джорджи (6:2, 6:2).

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