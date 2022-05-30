Вероника Кудерметова победила финалистку US Open и вышла на Касаткину в 1/4 «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, в котором её соперницей была финалистка US Open 2017 года Мэдисон Кис. Кудерметова, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, обыграла Кис (22) со счётом 1:6, 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
Кудерметова трижды подала навылет и допустила три двойные ошибки. Россиянка использовала пять брейк-пойнтов из восьми (процент реализации составил 63%). У Кис один эйс и две двойные ошибки. Она реализовала три брейк-пойнта из четырёх (75%).
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Кудерметова сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной, которая ранее разгромила итальянку Камилу Джорджи (6:2, 6:2).
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|1
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
- 30 мая 2022
-
14:50
-
14:40
-
14:10
-
13:29
-
13:20
-
12:13
-
11:01
-
10:00
-
09:38
-
09:25
-
08:28
-
08:13
-
08:08
-
07:53
-
07:45
-
07:34
-
06:40
-
00:52
-
00:34
-
00:28
- 29 мая 2022
-
23:08
-
22:22
-
21:44
-
20:08
-
19:26
-
17:45
-
17:21
-
16:55
-
16:52
-
16:46
-
16:18
-
16:06
-
15:37
-
15:05
-
15:00