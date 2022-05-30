Вероника Кудерметова назвала ключ к победе над Мэдисон Кис на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, одержавшая победу в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос», в котором её соперницей была финалистка Открытого чемпионата США 2017 года Мэдисон Кис, прокомментировала свой успех. Кудерметова, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, обыграла Кис (22) со счётом 1:6, 6:3, 6:1.

«Я старалась верить в себя. Старалась верить и сражаться. Думаю, это и было ключом», — приводит слова Вероники Кудерметовой Eurosport.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Кудерметова сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной, которая ранее разгромила итальянку Камилу Джорджи со счётом 6:2, 6:2.

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