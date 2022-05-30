Две россиянки сыграют между собой в четвертьфинале ТБШ впервые за девять лет

Российские теннисистки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова сыграют между собой матч четвертьфинала «Ролан Гаррос». Последний раз две россиянки были в 1/4 финала турнира «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» 2018 года. Тогда это были Касаткина и Мария Шарапова. Обе спортсменки проиграли свои четвертьфиналы. Российский же четвертьфинал на «Шлемах» у женщин последний раз был на Открытом чемпионате Австралии 2013 года, и тогда Шарапова выиграла у Екатерины Макаровой.

Напомним, в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Касаткина обыграла итальянку Камилу Джорджи (6:2, 6:2), а Кудерметова оказалась сильнее чемпионки US Open 2017 года Мэдисон Кис (1:6, 6:3, 6:1).

Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»: