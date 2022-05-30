Касаткина высказалась о предстоящем четвертьфинале «РГ». Дарья сыграет с Кудерметовой

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что думает о своих шансах в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Соперником Касаткиной станет её соотечественница Вероника Кудерметова, которая в четвёртом круге обыграла американку Мэдисон Кис. Когда Касаткина давала комментарий, ещё не было известно, кто станет её соперницей.

«Честно говоря, у меня нет предпочтений по этому матчу. Потому что, скажем так, их стили игры схожи между собой. У них сильные подачи, они хорошо бьют. Мэдисон сейчас играет хорошо, она выигрывает матчи, в этом году она играет очень хорошо. Вероника тоже, у неё хороший сезон.

Так что все хотят побеждать, особенно в четвертьфинале. В любом случае это будет нелёгкий матч. Так что это [имя соперницы] не имеет значения. Мы не можем выбирать, это как родители, мы не можем выбирать противников (смеётся)», — сказала Дарья на пресс-конференции.

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