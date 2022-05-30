Дарья Касаткина опубликовала пост после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 20-я ракетка мира Касаткина в матче четвёртого круга обыграла итальянку Камилу Джорджи, занимающую 30-е место в рейтинге WTA.
«Хорошее чувство. Впереди четвертьфинал», — написала Дарья.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Касаткина дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
В четвертьфинале турнира «Большого шлема» Касаткина сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
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