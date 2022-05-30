Видеообзор победы Дарьи Касаткиной над Камилой Джорджи на «Ролан Гаррос»
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Пресс-служба «Ролан Гаррос» выложила видео лучших моментов матча четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, в котором российская теннисистка Дарья Касаткина победила итальянку Камилу Джорджи. Касаткина обыграла соперницу со счётом 6:2, 6:2.
Посмотреть видео можно в YouTube-канале «Ролан Гаррос».
Соперницей Дарьи Касаткиной по четвертьфиналу Открытого чемпионата Франции станет её соотечественница Вероника Кудерметова, которая в своём матче четвёртого раунда оказалась сильнее победительницы Открытого чемпионата США 2017 года Мэдисон Кис. Кудерметова победила Кис со счётом 1:6, 6:3, 6:1.
Ранее Дарья Касаткина высказалась о предстоящем четвертьфинале «Ролан Гаррос», в котором её соперницей станет Кудерметова.
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