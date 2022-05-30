Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор победы Дарьи Касаткиной над Камилой Джорджи на «Ролан Гаррос»

Видеообзор победы Дарьи Касаткиной над Камилой Джорджи на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Пресс-служба «Ролан Гаррос» выложила видео лучших моментов матча четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, в котором российская теннисистка Дарья Касаткина победила итальянку Камилу Джорджи. Касаткина обыграла соперницу со счётом 6:2, 6:2.

Посмотреть видео можно в YouTube-канале «Ролан Гаррос».

Соперницей Дарьи Касаткиной по четвертьфиналу Открытого чемпионата Франции станет её соотечественница Вероника Кудерметова, которая в своём матче четвёртого раунда оказалась сильнее победительницы Открытого чемпионата США 2017 года Мэдисон Кис. Кудерметова победила Кис со счётом 1:6, 6:3, 6:1.

Ранее Дарья Касаткина высказалась о предстоящем четвертьфинале «Ролан Гаррос», в котором её соперницей станет Кудерметова.

Новость по теме
Касаткина высказалась о предстоящем четвертьфинале «РГ». Дарья сыграет с Кудерметовой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022