«Интересно, чей стиль победит». Тарпищев — о матче Касаткиной и Кудерметовой в 1/4 «РГ»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал об ожиданиях от четвертьфинала «Ролан Гаррос», в котором сыграют россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

«Ожидаю хорошей игры. Здорово, что они обе вышли в четвертьфинал. Абсолютно разные спортсменки. Поэтому игра должна быть интересной.

Касаткина полагается на импровизацию. Она от природы играет очень правильно в плане тактических вариантов. Кудерметова — хороший парный игрок. Я очень рад, что Вероника прошла в четвертьфинал. Она за последние полтора года сделала очень значительные успехи. По сегодняшнему матчу с Кис: Вероника переиграла её за счёт морально-волевых. Проиграв безоговорочно первый сет, сумела перестроиться и добиться победы. Это дорогого стоит.

Касаткина и Кудерметова — это две различные спортсменки по характеру и по тактике. Будет интересно посмотреть, чей стиль игры победит», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»: