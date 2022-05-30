Эмма Радукану опубликовала кадры с фотосессии

12-я ракетка мира и победительница US Open 2021 года британская теннисистка Эмма Радукану поделилась в социальных сетях кадрами с фотосессии.
«Мы отснялись ещё в феврале, но я рада увидеть окончательный результат, появившийся на этой неделе», – написала спортсменка.
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Фото: из личного архива Эммы Радукану
На нынешнем Открытом чемпионате Франции Радукану дошла до второго круга, где уступила со счётом 6:3, 1:6, 1:6 белоруске Александре Саснович (47).
Что же касается российских теннисисток, то Дарья Касаткина (20) и Вероника Кудерметова (29) вышли в четвертьфинал соревнований, где сойдутся друг с другом. Касаткина обыграла на стадии 1/8 финала соревнований итальянку Камилу Джорджи (30), Кудерметова – финалистку US Open 2017 года американку Мэдисон Кис (22).
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