Ярослава Барташевич вышла в 1/16 финала юниорского «Ролан Гаррос»

Завершился матч первого круга юниорского Открытого чемпионата Франции. Россиянка Ярослава Барташевич встретилась с перуанкой Лучианой Перес.



Победу со счётом 6:4, 6:4 одержала Ярослава Барташевич. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. В следующем раунде соревнований Барташевич встретится с представительницей Марокко Айей Эль Аоуни.



Что же касается турнира среди женщин, то россиянки Дарья Касаткина (20) и Вероника Кудерметова (29) вышли в четвертьфинал, где сойдутся друг с другом. Касаткина обыграла на стадии 1/8 соревнований итальянку Камилу Джорджи (30), Кудерметова – финалистку US Open 2017 года американку Мэдисон Кис (22).



Ранее дебютную победу на юниорском «Ролан Гаррос» одержала Диана Шнайдер.