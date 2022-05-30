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Ярослава Барташевич вышла в 1/16 финала юниорского «Ролан Гаррос»

Ярослава Барташевич вышла в 1/16 финала юниорского «Ролан Гаррос»
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Завершился матч первого круга юниорского Открытого чемпионата Франции. Россиянка Ярослава Барташевич встретилась с перуанкой Лучианой Перес.

Победу со счётом 6:4, 6:4 одержала Ярослава Барташевич. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. В следующем раунде соревнований Барташевич встретится с представительницей Марокко Айей Эль Аоуни.

Что же касается турнира среди женщин, то россиянки Дарья Касаткина (20) и Вероника Кудерметова (29) вышли в четвертьфинал, где сойдутся друг с другом. Касаткина обыграла на стадии 1/8 соревнований итальянку Камилу Джорджи (30), Кудерметова – финалистку US Open 2017 года американку Мэдисон Кис (22).

Ранее дебютную победу на юниорском «Ролан Гаррос» одержала Диана Шнайдер.

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