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Россиянки Шнайдер и Ибрагимова проиграли на юниорском «Ролан Гаррос»

Россиянки Шнайдер и Ибрагимова проиграли на юниорском «Ролан Гаррос»
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Завершились очередные матчи юниорского Открытого чемпионата Франции – 2022.

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла пробиться в 1/8 финала турнира и уступила со счётом 3:6, 4:6 немке Жоэль Лилли-Софи Стойр. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут.

Уступила на старте соревнований и Алевтина Ибрагимова – россиянка проиграла со счётом 5:7, 4:6 венгерке Луке Удварди. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.

Что же касается турнира среди женщин, то россиянки Дарья Касаткина (20) и Вероника Кудерметова (29) вышли в четвертьфинал, где сойдутся друг с другом. Касаткина обыграла на стадии 1/8 финала соревнований итальянку Камилу Джорджи (30), Кудерметова – финалистку US Open 2017 года американку Мэдисон Кис (22). Матч состоится завтра, 31 мая.

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