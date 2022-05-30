Касаткина — о выступлении на «РГ»: поняла, что вышла на свой уровень, после игры с Бадосой
Поделиться
20-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина подвела промежуточные итоги своего выступления на Открытом чемпионате Франции – 2022.
Напомним, сегодня, 30 мая, Касаткина обыграла итальянку Камилу Джорджи (30) и вышла в четвертьфинал соревнований, где встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой (29).
«На турнире в Риме я почувствовала, что начала выходить на свой уровень. Думаю, что осознание пришло уже после матча с Паулой [Бадосой], мне очень понравился мой уровень игры и сам матч. Позже я пересмотрела его и получила удовольствие. Думаю, что после него произошёл небольшой щелчок», – сказала спортсменка на пресс-конференции.
Ранее в интервью Касаткина высказалась о предстоящем четвертьфинале.
Комментарии
- 30 мая 2022
-
19:19
-
18:59
-
18:48
-
18:28
-
17:56
-
17:39
-
16:44
-
16:37
-
16:23
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:39
-
14:50
-
14:40
-
14:10
-
13:29
-
13:20
-
12:13
-
11:01
-
10:00
-
09:38
-
09:25
-
08:28
-
08:13
-
08:08
-
07:53
-
07:45
-
07:34
-
06:40
-
00:52
-
00:34
-
00:28
- 29 мая 2022
-
23:08
-
22:22
Партнерский контент