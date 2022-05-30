Касаткина — о выступлении на «РГ»: поняла, что вышла на свой уровень, после игры с Бадосой

20-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина подвела промежуточные итоги своего выступления на Открытом чемпионате Франции – 2022.

Напомним, сегодня, 30 мая, Касаткина обыграла итальянку Камилу Джорджи (30) и вышла в четвертьфинал соревнований, где встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой (29).

«На турнире в Риме я почувствовала, что начала выходить на свой уровень. Думаю, что осознание пришло уже после матча с Паулой [Бадосой], мне очень понравился мой уровень игры и сам матч. Позже я пересмотрела его и получила удовольствие. Думаю, что после него произошёл небольшой щелчок», – сказала спортсменка на пресс-конференции.

Ранее в интервью Касаткина высказалась о предстоящем четвертьфинале.