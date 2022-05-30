Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост после поражения от Надаля на «Ролан Гаррос»

Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост после поражения от Надаля на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Девятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост в социальных сетях после проигрыша 21-кратному победителю турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2022.

«Спасибо, «Ролан Гаррос». Вчера я уступил великому чемпиону, но я горжусь тем, как сражался, и тем, какой уровень показал на турнире», – написал спортсмен.

Фото: из личного архива Феликса Оже-Альяссима

Надаль же, 13 раз побеждавший на «Ролан Гаррос», сойдётся в четвертьфинале соревнований с лидером мирового рейтинга и 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Матч, который состоится уже завтра, 31 мая, станет 59-м между теннисистами. Лидером в противостоянии является Новак, ведущий со счётом 30-28.

Новость по теме
Надаль в пятисетовом матче обыграл Оже-Альяссима и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022