Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс уступили в 1/8 финала парного турнира «Ролан Гаррос»

Завершился матч 1/8 финала парного турнира Открытого чемпионата Франции – 2022. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс встретились с китайским дуэтом Сюй Ифань – Ян Чжаосюань.
Победу со счётом 6:4, 2:6, 6:3 одержали китаянки. Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. Победительницы ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из 12. На счету пары Кудерметова – Мертенс две подачи навылет, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 18.
Теннис. «Ролан Гаррос». Парный разряд. 1/8
Сюй Ифань (Китай)/Ян Чжаосюань (Китай) – Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:4, 2:6, 6:3
В четвертьфинале соревнований Сюй Ифань и Ян Чжаосюань сыграют с француженками Каролин Гарсией и Кристиной Младенович.
- 30 мая 2022
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