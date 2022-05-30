Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс уступили в 1/8 финала парного турнира «Ролан Гаррос»

Завершился матч 1/8 финала парного турнира Открытого чемпионата Франции – 2022. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс встретились с китайским дуэтом Сюй Ифань – Ян Чжаосюань.

Победу со счётом 6:4, 2:6, 6:3 одержали китаянки. Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. Победительницы ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из 12. На счету пары Кудерметова – Мертенс две подачи навылет, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 18.

Теннис. «Ролан Гаррос». Парный разряд. 1/8

Сюй Ифань (Китай)/Ян Чжаосюань (Китай) – Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:4, 2:6, 6:3

В четвертьфинале соревнований Сюй Ифань и Ян Чжаосюань сыграют с француженками Каролин Гарсией и Кристиной Младенович.