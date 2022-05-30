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Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Завершился матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек встретилась с 74-м номером рейтинга китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Победу со счётом 6:7 (5:7), 6:0, 6:2 одержала Ига Свёнтек. Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут. Свёнтек выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 14. На счету китаянки четыре эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В четвертьфинале соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Свёнтек встретится с 11-й ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой, до этого на стадии 1/8 финала обыгравшей румынку Ирину Бегу (63).

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
30 мая 2022, понедельник. 18:40 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		0 2
         
Чжэн Циньвэнь
74
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Комментарии
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