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Видеообзор победы Хольгера Руне над Стефаносом Циципасом на «Ролан Гаррос»

Видеообзор победы Хольгера Руне над Стефаносом Циципасом на «Ролан Гаррос»
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Пресс-служба «Ролан Гаррос» выложила видео лучших моментов матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, в котором датский теннисист Хольгер Руне победил грека Стефаноса Циципаса. Хольгер Руне обыграл своего соперника со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 6:4.

Посмотреть видео можно в YouTube-канале «Ролан Гаррос».

19-летний датский теннисист в сегодняшнем матче выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету грека восемь эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале Хольгер Руне встретится с восьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом, который до этого на стадии 1/8 финала обыграл поляка Хуберта Хуркача (13).

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