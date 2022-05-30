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Победная серия Свёнтек достигла 32 матчей, полька сравнялась с Жюстин Энен

Победная серия Свёнтек достигла 32 матчей, полька сравнялась с Жюстин Энен
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Польская теннисистка Ига Свёнтек одержала очередную победу. Первая ракетка мира вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, в матче четвёртого круга обыграв со счётом 6:7 (5:7), 6:0, 6:2 китаянку Чжэн Циньвэнь (74).

Для Свёнтек это уже 32-я победа подряд. Свёнтек — третья теннисистка с 2000 года, выигравшая более 30 матчей подряд. Ранее это удавалось американкам Винус (35) и Серене Уильямс (34), а также бельгийке Жюстин Энен (32).

В четвертьфинале соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Свёнтек встретится с 11-й ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой, до этого на стадии 1/8 финала обыгравшей румынку Ирину Бегу (63). Действующая победительница «Ролан Гаррос» чешка Барбора Крейчикова (2) выбыла на старте турнира.

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