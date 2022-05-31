Корретха — о победе Чилича: не думал, что кто-то сыграет в такой теннис с Медведевым

Двукратный финалист «Ролан Гаррос» и бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха прокомментировал результат матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2022 между россиянином Даниилом Медведевым (2) и хорватом Марином Чиличем (23).

Напомним, Чилич обыграл Медведева со счётом 6:2, 6:3, 6:2 и вышел в четвертьфинал соревнований, где встретится с ещё одним россиянином – седьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым, до этого победившим итальянца Янника Синнера (12), снявшегося из-за травмы.

«Никогда не думал, что кто-то сможет сыграть в такой теннис с Даниилом Медведевым. Он словно стена. Но ты, Марин, сегодня сделал этот матч таким, будто это была выставочная игра, а не «Ролан Гаррос», – сказал Корретха после матча.