Ига Свёнтек опубликовала пост после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала пост в социальных сетях после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.
Напомним, в матче 1/8 соревнований Свёнтек обыграла со счётом 6:7 (5:7), 6:0, 6:2 китаянку Чжэн Циньвэнь (74).
«Хороший и… тяжёлый камбэк для меня. Теперь прямиком в четвертьфинал. Рада, что сделала это», – написала спортсменка.
Фото: из личного архива Иги Свёнтек
В четвертьфинале соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Свёнтек встретится с 11-й ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой, до этого на стадии 1/8 финала обыгравшей румынку Ирину Бегу (63). Действующая победительница «Ролан Гаррос» чешка Барбора Крейчикова (2) выбыла на старте турнира.
Новость по темеИга Свёнтек вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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