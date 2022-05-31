Алькарас — о четвертьфинале «РГ» со Зверевым: я готов отдать всё

Шестая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не скрывает своего настроя в преддверии четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции – 2022 с третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым.

«День подготовки в отеле. Завтра мы готовы отдать всё! Мне нужна ваша поддержка! Прямиком в полуфинал», – написал спортсмен в социальных сетях.

Напомним, в матче 1/8 финала соревнований Алькарас со счётом 6:1, 6:4, 6:4 обыграл 25-го номера рейтинга ATP россиянина Карена Хачанова. Зверев же в своём матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» со счётом 7:6 (13:11), 7:5, 6:3 обыграл 131-ю ракетку мира представителя Испании Бернабе Сапата-Миральеса.

Ранее в интервью Зверев назвал 19-летнего Алькараса «суперзвездой».