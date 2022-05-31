Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — о четвертьфинале «РГ» со Зверевым: я готов отдать всё

Алькарас — о четвертьфинале «РГ» со Зверевым: я готов отдать всё
Комментарии

Шестая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не скрывает своего настроя в преддверии четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции – 2022 с третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым.

«День подготовки в отеле. Завтра мы готовы отдать всё! Мне нужна ваша поддержка! Прямиком в полуфинал», – написал спортсмен в социальных сетях.

Напомним, в матче 1/8 финала соревнований Алькарас со счётом 6:1, 6:4, 6:4 обыграл 25-го номера рейтинга ATP россиянина Карена Хачанова. Зверев же в своём матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» со счётом 7:6 (13:11), 7:5, 6:3 обыграл 131-ю ракетку мира представителя Испании Бернабе Сапата-Миральеса.

Ранее в интервью Зверев назвал 19-летнего Алькараса «суперзвездой».

Новость по теме
Зверев: Алькарас — суперзвезда, но про других игроков забыли
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022