Андрей Рублёв встретится с Марином Чиличем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Хорватии Марином Чиличем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Матч между Рублёвым и Чиличем состоится 1 июня.

Напомним, Рублёв на стадии 1/8 финала обыграл итальянца Янника Синнера. Итальянец не смог завершить матч с россиянином из-за травмы.

Чилич, в свою очередь, в своём матче 1/8 финала турнира одержал победу над представителем России Даниилом Медведевым со счётом 6:2, 6:3, 6:2.

Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 6 июня. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который в финале прошлого года победил Стефаноса Циципаса.