Андрей Рублёв встретится с Марином Чиличем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Хорватии Марином Чиличем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
Матч между Рублёвым и Чиличем состоится 1 июня.
Напомним, Рублёв на стадии 1/8 финала обыграл итальянца Янника Синнера. Итальянец не смог завершить матч с россиянином из-за травмы.
Чилич, в свою очередь, в своём матче 1/8 финала турнира одержал победу над представителем России Даниилом Медведевым со счётом 6:2, 6:3, 6:2.
Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 6 июня. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который в финале прошлого года победил Стефаноса Циципаса.
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