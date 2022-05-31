Маррей: не верю в то, что российские теннисисты поддерживают то, что происходит на Украине

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей высказался о решении ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков.
«Я верю, что Уимблдон будет продолжаться, и там будут играть чрезвычайно сильные игроки. Не думаю, что решение лишить рейтинговых очков Уимблдон это отличный шаг со стороны ATP. Многие игроки разочарованы и не хотят, чтобы это произошло. Я не верю, что в ATP есть кто-то, кто поддерживает то, что происходит в Украине. Я разговаривал с некоторыми российскими игроками в Мадриде и тоже сочувствую этим игрокам. Они мне нравятся, я с ними дружу, и я не верю, что они поддерживают то, что происходит. Но я понимаю, что им не так просто говорить об этом публично. Это сложно», — приводит слова Маррея BBC.
Напомним, организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. После этого ATP и WTA приняли решение наложить санкции на турнир и лишить их рейтинговых очков.
Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля 2022 года в Лондоне.
- 31 мая 2022
-
03:01
-
01:36
-
00:51
-
00:40
-
00:21
-
00:05
-
00:01
- 30 мая 2022
-
23:49
-
23:20
-
22:51
-
22:40
-
21:54
-
21:36
-
21:27
-
21:14
-
21:01
-
20:47
-
20:46
-
20:02
-
19:42
-
19:19
-
18:59
-
18:48
-
18:28
-
17:56
-
17:39
-
16:44
-
16:37
-
16:23
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:39
-
14:50
-
14:40